Sigma, Coal e Sisa (D.IT): via alla raccolta punti

I circa 900 punti di vendita Sigma e Coal e 250 negozi Sisa (soci D.IT-Distribuzione Italiana) saranno coinvolti, a partire dal 18 ottobre, rispettivamente nelle raccolte punti Colorati di Stile e Il tuo sogno più bello a cui parteciperà per la prima volta anche il socio pugliese Supercentro. I clienti avranno un bollino per ogni 10 euro di spesa, in versione cartacea per Sigma e Coal e digitale per Sisa, che dà diritto, al raggiungimento dei target indicati sul leaflet e con l’aggiunta di un contributo economico, ai prodotti di O Bag e CUOREmi.

Colorati di Stile mette in palio una serie di articoli O BAG come la borsa iconica, la borsa O bag mini, la borsa viaggio con tracolla, lo zainetto O-Jolie, la Pochette, l'orologio O-clock, il portachiavi e il portafoglio. L’iniziativa sarà accompagnata, dall’8 novembre al 5 dicembre, dal concorso quiz online Vinci la moda che mette in palio 100 borse O Bag Doc e un buono spesa Per Te Shopping da 500 euro, utilizzabile nei punti vendita Coin, La Rinascente, Bata, AW Lab, Salmoiraghi&Viganò e Zalando (solo online).

La seconda collection, sviluppata da Sisa e riservata ai possessori di Sisa Sorrisi Card, prevede una serie di prodotti a tema tessile letto, tra lenzuola singole e matrimoniali, federe e alcuni accessori. In entrambi i casi, le operazioni saranno sostenute con un piano media digital dedicato.