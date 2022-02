Gruppo D.IT: le nuove short collection negli store Sigma e Sisa

Le short collection delle insegne del Gruppo D.IT sono state lanciate in collaborazione con le aziende italiane Bitossi Home e Keep Me. I clienti dei 600 punti di vendita Sigma e dei 250 Sisa potranno avviare la loro raccolta punti per avere i prodotti dedicati alla casa dei due brand coinvolti e rispettivamente Bitossi Home per Sigma e Keep Me per Sisa. Alle iniziative hanno aderito gli store della rete Sigma dei Cedi Realco, Consorzio Europa, San Francesco e Cedi Sigma Campania e quelli Sisa dei Cedi DSCS, Sisa Supercentro, Europa Commerciale e Sisa Sicilia. Entrambe le attività promo si svilupperanno nell'arco di 12 settimane e si concluderanno il 15 maggio prossimo.

Come partecipare

In entrambi i casi si tratta di una raccolta punti che prevede la consegna di un bollino per ogni 10 euro di spesa, in versione cartacea per Sigma e digitale per Sisa, per poter ricevere, al raggiungimento dei target (10, 15, 20 o 25 punti) e con l’aggiunta di un contributo economico, il corrispondente prodotto. In palio per Bitossi Home piatti piani, coppette e un’insalatiera in porcellana, calici, tovaglioli e una tovaglia da sei posti in puro cotone effetto lino. Per Keep Me invece due piatti fondi, due piani, due da dessert, due bicchieri acqua, due bicchieri bibita, oltre a un runner, due tovaglioli e una tovaglia.