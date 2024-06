Signora Bettola, un nuovo look della cucina napoletana

Signora Bettola nasce nel 2017 in vico Satriano nel quartiere di Chiaia, centro di Napoli. Oggi conta 4 ristoranti in Campania e un quinto in arrivo

Il marchio Signora Bettola nasce nel 2017 in vico Satriano nel quartiere di Chiaia, centro di Napoli (con Posilippo e San Ferdinando forma la municipalità 1 della città partenopea). Il primo ristorante prende forma nei cellai del seicentesco Palazzo Ravaschieri di Satriano: le proposte di cucina, gli allestimenti interni studiati come scenografie teatrali e il servizio concorrono a un’esperienza del cliente (customer experience) distintiva a Napoli. Oggi Signora Bettola conta 4 ristoranti in Campania, un quinto in arrivo e un progetto di sviluppo nazionale e internazionale.

La nuova immagine di marchio (re-branding) firmata dall’agenzia partenopea Bread and Network, ruota intorno al rinnovamento del logo e introduce la firma-promessa (pay off) “It’s so bbuono!", originale mix tra inglese e napoletano, l’unico dialetto, anzi l’unica lingua locale/regionale che si “blenda” senza stridori cacofonici con la lingua d’Albione cui è foneticamente vicinissima, data, per esempio, la condivisione dello schwa.

TENDENZE: ritorno al passato anche nei nomi

Signora Bettola oggi non è più una semplice trattoria di quartiere, ma “un insieme di ristoranti con un'offerta gastronomica riconoscibile e una struttura in grado di snellire i processi di lavoro con un laboratorio centralizzato, in cui chef e addetti ai lavori curano la preparazione delle materie prime”. Signora Bettola evoca una riflessione su una tendenza nel mondo della ristorazione contemporanea: il ritorno al passato, come condizione edenica di primeva semplicità, attraverso il recupero di termini obsoleti o antichi, come, appunto, “bettola”, “locanda” “posteria”, “trattoria”. In certi quartieri suggestivi di Milano (suggestivi perché hanno conservato la patina e l'impronta dei luoghi d’altri tempi) si può trovare ancora la posteria e la locanda. Il termine Bistrot ha già una connotazione più fighetta, ma rientra pur sempre in questa mappa terminologica e fenomenologica della Vergagenheitsehnsucht che pervade una parte del mondo della ristorazione.

Nuovo logo

Ma torniamo al presente. Ecco i numeri illustrati dai tre soci, i fratelli Carmine e Mena Di Lorenzo e Diego Borrelli: “Siamo a 120 dipendenti, inclusa la sede del Vomero, ma con l'apertura della quinta insegna a Santa Lucia, il team sale a 150 persone. Il fatturato attuale di 5,5 milioni di euro con i tre punti vendita esistenti è destinato a crescere, con le due aperture del 2024, puntando a 9 milioni di euro. Da questi dati nasce l’esigenza di un riposizionamento aziendale che non può prescindere da un’intensa attività di re-branding”.

Al centro della quale spicca il nuovo logo di Signora Bettola che vuole veicolare l'equilibrio tra passato e futuro, con uno stile contemporaneo che rispecchia l’evoluzione del marchio senza perdere di vista le sue radici napoletane, attraverso i colori, la voce -intesa come stile- del marchio (tone of voice), il pay off e la grafica.

“La nuova brand identity vuole ricreare la vera esperienza di un locale Signora Bettola - sottolinea Giuseppe Esposito, art director di Brand and Network-. Chi entra in contatto con questo brand deve ritrovare tutte le sfaccettature dell’offerta proposta: genuinità, qualità, tradizione, ma anche spontaneità, divertimento e familiarità. Questi valori vengono rappresentati in ogni declinazione del brand, non unicamente nel logo. L’identità di Signora Bettola è familiare e accattivante e raggiunge un pubblico diversificato per età ed esperienze”.

Il nuovo logo di Signora Bettola è riprogettato per mantenere la continuità con il passato e adattarsi alle esigenze del futuro. Linee pulite e regolari, terminazioni arrotondate e un carattere più corposo vogliono creano un senso di accoglienza e familiarità: sono state mantenute le terminazioni curve del lettering, ma con maggior bilanciamento in modo che l’intero blocco logo assuma forme più̀ morbide, indirizzando l’attenzione verso il centro.

SIGNORA BETTOLA, I RISTORANTI

-via Vico Satriano, 38 Napoli

-Signora Bettola, via Medina, 72 Napoli

-Signora Bettola, via Kennedy, 9 Aversa (Ce)

-Signora Bettola- Vomero via Massimo Stanzione, 27 Napoli