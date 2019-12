La catena dell'insegna Signorvino si amplierà nel 2020 con nuove aperture già programmate tra Milano e Roma.

Come spiega Pambianco news, nella capitale, dove è attivo un primo locale situato all’interno dell’outlet di Castel Romano, ci sarà la prima apertura in centro storico e la seconda in un altro outlet, in location da definire, mentre a Milano si aggiungeranno gli store in piazza XXV Aprile, dove c’è anche Eataly, e in zona Navigli. Quasi certamente sarà realizzata una struttura anche a Parma. E si ipotizza anche la prima apertura all'estero. Rumors individuano Austria o Polonia (Varsavia) come potenziali.