Anche da Signorvino, la catena di enoteche con cucina lanciata nel 2012 da Sandro Veronesi (gruppo Calzedonia), si celebra lo #ChampagneDay 2022, con due novità. “Dopo le celebrazioni per i 10 anni del brand abbiamo donato nuova linfa allo sviluppo di Signorvino -sottolinea Federico Veronesi, con il padre Sandro proprietario di Signorvino- il crescente apprezzamento da parte degli appassionati rappresenta per noi un ulteriore stimolo per migliorarci e consolidare la nostra presenza in Italia, ma nel 2023 saremo anche all’estero con l’apertura in programma a Parigi”. #ChampagneDay, nato nel 2009 su iniziativa del blogger e wine tutor californiano Chris Oggenfuss, viene festeggiato il 4° venerdì di ottobre di ogni anno, ed è diventato l'evento universale per gli amanti dello Champagne.

Parigi e la Francia, punti di partenza per lo sviluppo all’estero della ‘Grande cantina italiana’ che Signorvino inaugurerà in zona Boulevard Saint-Michel, per far scoprire la ricca offerta -oltre 2.000 etichette- e una proposta gastronomica che parte da filiere virtuose e presidi Slow Food per dar vita a un menu che unisce stagionalità e creatività. L’apertura parigina non è l’unica novità di Signorvino per lo #ChampagneDay: la catena di enoteche ha arricchito la sua proposta vinicola con una scelta di etichette di Champagne di pregio prodotte da 17 Maison, ora disponibili in tutti i negozi presenti in Italia. Gli amanti del vino potranno gustare da Signorvino etichette come Valentin Leflaive, Taittinger, Dany Fevre, Saint-Gybrien, Bruno Paillard, Charles Heidsieck, Pol Roger, Dom Perignon, Henriot, Armand De Brignac, Krug, Ruinart, Veuve Cliquot, Ayala, Encry, De Vilmont e Moët & Chandon.

“Volgere lo sguardo all’estero ci è da subito sembrata l’idea giusta per valorizzare anche oltre i nostri confini il patrimonio vitivinicolo italiano, per far scoprire ed apprezzare le migliori etichette italiane a Parigi -aggiunge Luca Pizzighella, direttore commerciale di Signorvino-. L’implementazione del catalogo di Signorvino con l’introduzione degli Champagne è stato un passaggio naturale per chi vuole offrire ai wine lovers un’esperienza completa e di qualità”.

Signorvino è ad Affi, Arese, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio, Fidenza, Firenze, Granarolo dell’Emilia, Merano, Milano Navigli, Milano Porta Garibaldi, Milano Dante, Milano Duomo, Oppeano, Valdichiana, Parma, Roma Barberini, Roma Maximo, Roma Castel Romano, Rozzano (Mi), Torino, Torino Le Gru, Valpolicella, Verona, Verona Mazzini, Vicolungo.