Sinsay arriva in Italia con il suo primo store fisico

Primo punto di vendita fisico per il brand di abbigliamento polacco Sinsay che apre un negozio al centro Valcenter di Marcon (Ve)

Il brand, di proprietà di Lpp (azienda polacca specializzata nel settore abbigliamento), sbarca nel retail fisico con un primo punto di vendita italiano aperto al centro commerciale Valecenter di Marcon (Ve), gestito da Multi Italy. Il negozio è situato al piano terra e si sviluppa su una superficie di 1.300 mq, caratterizzato da un design moderno.

La presenza del brand

Il marchio più giovane del gruppo Lpp ha debuttato sul mercato il 1 marzo 2013, con i suoi primi negozi nelle più grandi città della Polonia. Oggi è conosciuto in oltre 20 Paesi, attraverso l'eCommerce e la presenza offline con oltre 500 punti di vendita dislocati in tutto il continente europeo.

L'offerta di Sinsay

L’offerta prevede linee per donne e uomini che preferiscono uno stile urbano casual. A ciò si aggiungono abiti comodi e funzionali per le mamme, nonché prodotti e accessori per i bambini, ma anche elementi di interior design, accessori per animali e una linea di cosmetici per il trucco e la cura del corpo.