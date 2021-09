Sisa Calabria lancia l’eCommerce

Già in programma prima della pandemia, il canale eCommerce di Sisa Calabria (Europa commerciale, socio D.IT-Distribuzione Italiana) è oggi attivo con 3.600 referenze suddivise in 11 categorie merceologiche: frutta e verdura, carne e pesce, salumi, latticini e uova, acqua e bevande, animali, cura casa, cura persona, gelati e surgelati, colazione e snack, dispensa, baby. "Abbiamo inserito tutto l'assortimento che il consumatore può trovare nei nostri store di grande metratura con un'offerta che comprende sia food che non food -spiega Benito Scardamaglia, direttore commerciale dell'azienda-. Vogliamo assecondare le nuove tendenze di consumo e proporre nuove soluzioni di acquisto in grado di soddisfare il cliente a 360 gradi".

Il consumatore può effettuare la spesa sia tramite l'apposita app che sul sito scegliendo tra le referenze disponibili, elencate con informazioni di prodotto, prezzo e scontistica. "Gli articoli seguono la stessa logica prezzo e promozionalità che il cliente trova all'interno dei nostri punti di vendita, promozioni da volantino comprese" aggiunge il manager.

L'eCommerce di Sisa Calabria prevede sia la consegna a domicilio (gratuita per una spesa che supera i 70 euro, con un contributo di 5 euro per una spesa inferiore a 70 euro) sia il ritiro in negozio. La consegna copre l'intero territorio della regione e conta su una logistica gestita direttamente dall'insegna.

Le novità in programma

Per ampliare servizi e offerta al consumatore, Sisa Calabria sta valutando la possibilità di proporre box specifiche con ingredienti utili per ricette ad hoc su richiesta del cliente. "Si tratta di una possibilità ancora da strutturare ma sulla quale stiamo lavorando -prosegue Benito Scardamaglia-. Stiamo cercando di capire come migliorare e strutturare al meglio il servizio per assecondare le richieste della nostra clientela".