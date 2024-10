Soavegel presenta le sue novità al Sial di Parigi 2024

Soavegel presenta al Sial di Parigi 2024 nuovi prodotti, tra cui il Panzerottino Inlove e gli Aperi Pasta

Soavegel, azienda italiana specializzata in surgelati, ha partecipato al Sial di Parigi 2024, presentando diverse novità. Giovanni Solazzo, responsabile commerciale, ha illustrato i nuovi prodotti lanciati quest'anno.

Il dolce Panzerottino Inlove

Tra le novità, c’è Panzerottino Inlove, un panzerotto dolce a forma di cuore con ripieno di crema alla nocciola. "È particolarmente indicato per eventi -dice Solazzo-, ovviamente San Valentino, ma non solo. E devo dire che è stato molto apprezzato dai clienti che hanno avuto modo di assaggiarlo in questi giorni".

Aperi Pasta: innovazione nel finger food

Soavegel ha introdotto anche gli Aperi Pasta, aperitivi a base di pasta con due varianti: cacio e pepe e carbonara. "Soprattutto per il mercato estero -riferisce il responsabile commerciale- sono particolarmente interessanti queste referenze perché tutti conoscono il concetto della pasta, tutti conoscono questa ricettazione. La nostra innovazione, la vera innovazione, è poter mangiare in un formato finger food".

Una nuova ricetta per l'Arancino

Un'altra novità è l'Arancino 2.0, una rivisitazione del classico arancino con una ricetta al tartufo, zafferano e mozzarella filante. "Questo prodotto -spiega Solazzo- combina tradizione e innovazione, offrendo un'esperienza gustativa unica".

Pasticciotto, dal Salento all'estero

Infine, Soavegel ha presentato il Pasticciotto, dolce tipico salentino che sta guadagnando popolarità sia in Italia che all'estero. "Durante questi giorni abbiamo avuto modo di far apprezzare questa specialità a tanti clienti esteri che non la conoscevano”, conclude il responsabile commerciale.