Sole365 (Selex): la spesa online arriva a Napoli

L’insegna inaugura i servizi di home delivery e drive “clicca e ritira” attraverso la piattaforma del Gruppo Selex CosìComodo.it. “Oggi lanciamo un servizio che va incontro alle esigenze di una vita contemporanea, un servizio puntuale capace di facilitare la quotidianità proponendo la comodità di una consegna disponibile tutti i giorni della settimana, domenica compresa” afferma il direttore commerciale di Sole365 (Selex) Antonio Apuzzo.

L’offerta comprende tutti i prodotti dell’assortimento di un punto di vendita Sole365, oltre 9 mila item, compresi dunque i prodotti freschi di ortofrutta, carne, pesce, salumi e formaggi ma anche tutte le linee dei prodotti Selex, le grandi marche, le specialità tipiche campane e tutti i prodotti alimentari per esigenze specifiche, come i senza glutine o i senza lattosio. La gestione delle spesa dei clienti avviene tenendo sempre a temperatura controllata i prodotti, siano essi freschi, surgelati o a temperatura ambiente.

I consumatori hanno la possibilità di una doppia scelta: possono cioè decidere di ritirare la spesa nel punto di vendita di via Argine 380 a Napoli oppure optare per la consegna a domicilio nella fascia oraria più congeniale 7 giorni su 7.

“L’arrivo dell’eCommerce www.cosicomodo.it in Campania, con un progetto nato nel 2017 che oggi conta 6 insegne nazionali e regionali e 37 negozi coinvolti e copre con la consegna a domicilio della spesa 11 aree geografiche, è un traguardo importante per il Gruppo -dichiara Maniele Tasca, direttore generale di Selex Gruppo Commerciale-. A fine 2019 la crescita dei volumi è stata pari all’80% e siamo convinti che l’immediatezza del processo di acquisto, la convenienza delle offerte promozionali e l’opportunità di farsi preparare i prodotti freschi come se li scegliessero al banco servito del negozio saranno elementi che convinceranno alla prima prova”.

Come funziona il servizio di spesa online

Per iniziare la spesa su Sole365 a casa è sufficiente digitare www.sole365.cosicomodo.it, da pc, smartphone o tablet, inserire il cap della zona in cui si desidera venga effettuata la consegna e selezionare il servizio consegna a domicilio. Bisogna selezionare l’orario per la consegna, che verrà effettuata al piano. Il sistema prevede inoltre di creare delle liste della spesa personalizzate. Infine non è obbligatorio un prezzo di spesa minimo per ordinare la consegna a casa, che parte con una promozione: fino al 30 marzo, tutte le consegne sono gratuite.

Il servizio è attivo dal lunedì alla domenica, in fasce da 2 ore, dalle 10.30 alle 20.30. Il pagamento avviene con carta di credito, e per il drive è prevista anche la possibilità di saldare l’ordine in contanti al momento del ritiro.