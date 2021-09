Sono 6 le nuove aperture iDO in franchising fino all’autunno

Parte dal restyling del monomarca di Messina, a settembre, il programma di aperture iDO in franchising che vede da qui all'autunno l'inaugurazione di 6 nuovi punti di vendita nella Penisola. Il piano di espansione della rete di abbigliamento e calzature per bambini di Miniconf è sintetizzato nel piano industriale triennale, che vede protagonista il franchising. Gli elementi distintivi dello stile iDO sono grinta, cosmopolitismo e tendenze, per un abbigliamento che deve rispondere alle esigenze della quotidianità dei più piccoli.

A settembre le aperture iDO in franchising

Si concentrano nel mese di settembre le aperture in affiliazione di iDO. La prima l'11 settembre a Cuneo, Via Felice Cavallotti 2, vicino all'arteria commerciale principale della città piemontese, con due vetrine. Si prosegue il 18 settembre con Castelvetrano (Tp), presso il centro commerciale Belcittà. Un negozio di 110 mq che gode di una location interessante, perché il centro commerciale è l'unico nella provincia di Trapani. Stessa data per il nuovo negozio iDO in franchising a Roma, via Gregorio VII, 366. È il terzo nella capitale e si trova nella 13° municipalità, quartiere Aurelio. Misurerà 70 me con due vetrine. La quarta apertura di settembre avverrà presso il centro commerciale di Monterotondo (Rm), 85 mq al primo livello, in una location d'angolo. Il 25 settembre aprirà il punto di vendita di Oderzo (Tv) mentre a inizio ottobre sarà la volta di Palermo, viale Strasburgo.

La rete iDO in Italia

Contando le aperture annunciate per l'autunno la rete iDO conterà 38 negozi e circa 800 punti di vendita all'ingrosso, cui si aggiungono i 600 ubicati fuori dall'Italia, e naturalmente l'eCommerce attivo a livello globale. Simona Luraghi ricopre il ruolo di managing director di Miniconf.