South Garage attiva il nuovo Cafè & Bistrot nello store di Milano

Nuova destination lifestyle per South Garage di Milano che unisce design, fine dining e motori. Il punto di vendita ha rimodulato i suoi spazi

Quest'anno South Garage festeggia dieci anni di attività del punto di vendita milanese di via Eugenio Brizi 2/4. In questo spazio, l'insegna ha attivato il Caffè Bistrot che si affaccia sul cortile interno dove è presente il dehors. Il punto di vendita, esteso su una superficie complessiva di 3.000 mq e realizzato su un'idea di Giuseppe Carucci, oggi Ad della società, abbraccia più mondi: abbigliamento, moto classiche, food & beverage.

Lo store di Milano ospita il flagship store Triumph di proprietà più grande d'Europa, la boutique di abbigliamento e accessori, l'Atelier di personalizzazione delle due ruote, il Gentleman's Club (che sarà aperto a ridosso dell'estate con ingresso esclusivamente su invito), il Cafè & Bistrot e gli spazi del primo livello sono dedicati all’area tecnica che comprende il Service Triumph, e il workshop marchiato South Garage. L’intera area è disponibile anche come location che può essere affittata per eventi extra settore e mira a diventare il motore per la gentrification della zona.

1 di 3

Il Bistrot

Il bistrot per cena cambia veste e diventa osteria contemporanea con una proposta di piatti ideali per business lunch a pranzo mentre per cena si dà spazio alla sperimentazione reinterpretando i classici con ingredienti di qualità. La cucina è guidata dall'executive chef Marco Pietrafesa che lavora su tecniche innovative per reinventare la tradizione minimizzando gli scarti grazie a un approccio moderno e sostenibile alla

ristorazione. Il bar è in mano a Filippo Sisti, mixology freak e Triumph passionate.

Anche lui ha rielaborato i cocktail più famosi utilizzando soltanto infusi ed estratti

homemade insieme ai distillati più pregiati. In più, il bancone offre un'esperienza di

creazione di drink freestyle inventati al momento a seconda dei gusti del cliente.

Lo sviluppo del concept store

La filosofia alla base di questo concept store intende regalare al cliente un percorso esperienziale aggregando più categorie merceologiche e dove poter coltivare vari interessi. L'obiettivo è di espandere il format non soltanto in Italia ma anche all'estero.