Spazio Conad (CIA) di Rescaldina: comunicazione mirata per facilitare la spesa

L'iniziativa Scelta facile serve principalmente a indirizzare il cliente nel suo percorso di spesa facilitandone la shopping experience. Il punto di vendita Spazio Conad di Rescaldina (Mi), che fa capo a CIA -Commercianti Indipendenti Associati, sperimenta una comunicazione instore più mirata che mette in risalto i prodotti e la loro provenienza. Ne sono esempio emblematico i vini e i prodotti esposti nella Bottega del caffè dove si trovano anche indicazioni sulla compatibilità di cialde e capsule.

“La comunicazione di Conad tradizionalmente è aerea -spiega Giuseppe Zavaglia, socio Conad-. Ma ci siamo accorti che il consumatore tendenzialmente non guarda in alto. Per questo motivo abbiamo pensato di sistemare delle etichette accanto al prodotto potenziando in questo modo la comunicazione al cliente”. Dopo questo primo test, il sistema sarà ampliato a tutti i punti di vendita della cooperativa.

Per potenziare ulteriormente le informazioni ai consumatori, lo store di Rescaldina ha lavorato anche sulla comunicazione digitale collocando due monitor ledwall all'interno dello store e varie tv dislocate nei reparti nelle quali è possibile vedere non soltanto la comunicazione istituzionale Conad ma anche video che riguardano i prodotti industriali ed eventuali promozioni. A riguardo Zavaglia aggiunge: “Stiamo siglando partnership con la aziende dell'industria per sponsorizzare le iniziative che sviluppiamo in negozio”. Questi accordi non prevedono soltanto video promozionali nelle tv presenti instore ma anche attività che spaziano dall'esposizione preferenziale di alcuni prodotti all'ampliamento periodico della numerica assortimentale. Dopo aver sperimentato questa attività a Rescaldina, è stata sviluppata anche nel punto di vendita Spazio Conad di Vimodrone (Mi).