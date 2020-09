Spazio Lenovo: a Milano il primo store europeo

Per il suo ingresso in Europa Lenovo sceglie l'Italia: a Milano apre il primo spazio del brand realizzato in Corso Matteotti 8/10, progettato dal designer Alessandro Luciani e realizzato in un'ottica omnichannel ed ecosostenibile. Spazio Lenovo, che si avvale della collaborazione di Intel e Next spa, permette di sperimentare la tecnologia attraverso percorsi esperienziali ed immersivi, sia reali che virtuali. L'ambiente è ultramoderno e caratterizzato da linee geometriche dai colori accesi e si avvale di una comunicazione digitale realizzata con riflessi, scritte, grandi schermi e ledwall. Nel rispetto dell'ambiente, sono stati utilizzati materiali come il ferro, il vetro, il legno, e il vetro dicroico con i suoi effetti cromatici e riflettenti, che rievoca lo spettro solare e il suo cambio cromatico nell’arco della giornata. Completano l’ambientazione 13 colonne rivestite di verde verticale stabilizzato che si innalzano come alberi.

“Ho cercato di trasfondere in Spazio Lenovo due universi, apparentemente antitetici, per creare un ambiente fluido, elegante, in cui il passaggio tra verde e metallo diventa facile, immediato e funzionale, come nella socialità di una agorà greca -spiega il designer Alessandro Luciani-. E nel contempo, ho voluto creare un filo conduttore, accorciando le distanze tra mondo esterno, en plein air per intenderci, e quello più raccolto degli interni”.

Lo store è dotato di postazioni dedicate a pc (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion), tablet, smartphone Motorola, workstation, visori di realtà aumentata e virtuale (Mirage, Think Reality), di un'area esperienziale per il mondo data center, oltre a soluzioni di smart home/office e accessori. La struttura è inoltre predisposta per ospitare incontri, workshop ed eventi in aree dedicate dove poter svolgere anche briefing e incontri di business, e riunioni con i partner di Lenovo. Sono infine presenti un lounge e cafè, uno spazio di coworking e un auditorium con platea. I pagamenti possono essere gestiti attraverso app mobili.

Per valorizzare la shopping experience è disponibile la piattaforma online, in italiano e presto anche in inglese, dove gli utenti possono creare un proprio profilo personale attraverso il quale iscriversi a eventi e workshop o, semplicemente, per ricevere la newsletter e comunicazioni da parti di Lenovo. L'area online è stata predisposta inoltre per consentire un tour virtuale del punto di vendita, per fissare un appuntamento per il servizio di assistenza o anche per consultare il menu del bistrò, chiamato Dove, con un'offerta che spazia dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, e prenotare un tavolo.

“Il digitale e la diversità sono al cuore dello sviluppo sociale ed economico di Milano e i suoi settori creativi e culturali, compreso il design per cui è internazionalmente rinomata, sono all’avanguardia -afferma Luca Rossi, senior vice president di Lenovo, president Emea e Latam-. Spazio Lenovo offrirà ai nostri clienti e partner in tutto il mondo l’opportunità esclusiva di condividere le loro idee e competenze, oltre che favorire discussioni e scambi di idee sul ruolo della tecnologia come fattore abilitante di una società digitale più inclusiva, affidabile e sostenibile”.