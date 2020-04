Retailinprimalinea. Carrefour: consegna gratuita per i più fragili

PortaMI la spesa è il progetto avviato da Carrefour Italia con il sostegno di Fondazione Comunità Milano, promosso da Confcooperative Milano Lodi Monza e Brianza e Legacoop Lombardia, e prevede il servizio gratuito di spesa a domicilio per le persone più fragili (over 70, adulti con disabilità e chi, anche temporaneamente, non può provvedere alla spesa in autonomia) che vivono nel capoluogo lombardo. Le donazioni raccolte da #MilanoAiuta contribuiscono al sostegno dell'iniziativa, che vede anche il coinvolgimento del Comune di Milano e della cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi.

“Sin dall’inizio dell’emergenza, ci siamo preoccupati di implementare tutti i servizi che destiniamo alle persone più deboli, e che da sempre sono al centro del nostro impegno per la responsabilità sociale, realizzando e sostenendo quindi, con azioni concrete e capillari su tutto il territorio, numerosi progetti, spesso grazie anche al prezioso aiuto di associazioni” commenta Rossana Pastore, direttrice relazioni Iìistituzionali e CSR di Carrefour Italia.

Come funziona il servizio

I consumatori possono chiamare il numero 02.4070.3350, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14 e ordinare la spesa una volta alla settimana. L'ordine sarà recapitato entro 3 giorni direttamente nell’abitazione del cliente che pagherà alla consegna. Saranno portate alle persone interessate sino a un massimo di 3 sporte per una spesa di beni di prima necessità (pasta, pane, riso, farine e prodotti sia freschi che secchi oltre che prodotti per l’igiene personale e della casa).

I punti vendita coinvolti

Aderiscono al progetto PortaMI la spesa i punti di vendita: Carrefour Market e Carrefour Express interessati sono: Via della Moscova, Via Ancona, Piazza Santo Stefano, Corso di Porta Vigentina, Via della Chiusa, Via Conca del Naviglio, Viale Andrea Doria, Via Francesco Algarotti, Via Cicognara, Via Cosseria, Via Ripamonti, Via Giovanni Da Cermenate, Via Donna Prassede, Via San Michele del Carso, Via Garian, Viale Bezzi, Piazza Antonio Gramsci e Piazza Antonio Baiamonti.