Starbucks inaugura il suo primo flagship store a Roma

Starbucks apre (16 novembre) in Piazza San Silvestro il suo quarto punto di vendita nella Capitale, primo flagship store nel centro di Roma

Starbucks apre in Piazza San Silvestro il suo primo locale flagship nel centro di Roma, ispirato al nuovo concetto Where Coffee Meets Art. Progettato per rivelarsi gradualmente ai visitatori, il flagship store si estende su due piani, per una superficie totale di quasi 800 mq, con 140 posti a sedere. Al piano terra si trovano il Main Bar e il Mixato Bar. Il livello superiore ospita il Coffee Lab, ampia lounge e aree dedicate a eventi e degustazioni. Gli investimenti di Starbucks hanno contribuito a rivitalizzare la piazza, creando anche nuove opportunità di lavoro per 50 dipendenti. Questo è il 4° punto di vendita Starbucks a Roma.

Starbucks ha progettato il nuovo flagship store a Roma per combinare il patrimonio storico-culturale (heritage) di un caffè all’italiana con l’esperienza tipica delle caffetterie della Sirena. Dal Mixato Bar, rivestito in marmo, alla lounge dedicata alle degustazioni e alle esperienze di mixology, Starbucks ha creato uno spazio che possa anche omaggiare la cultura romana. “Oggi segniamo una tappa importante nella partnership tra Starbucks e Percassi: il primo flagship store a Roma rappresenta una nuova direzione ispirata all’arte, alla cultura e alla sostenibilità sociale -commenta Matteo Morandi, ceo di Starbucks Italia-. Il nuovo concept riflette l’impegno di Starbucks nel costruire una comunità attiva e coinvolta, creando occasioni di connessione e dialogo. Il caffè diventa simbolo di convivialità e scoperta trasformandosi, in questo nuovo store, in un viaggio esperienziale espresso attraverso l’arte e che racconta nuove storie da scoprire. Roma è stata una scelta naturale per questo cambiamento: nella Città Eterna, con il suo patrimonio artistico e architettonico unico, convivono passato, presente e futuro. È il luogo ideale per un format così innovativo e sperimentale applicato alla tradizione del caffè”.

Arte, connessione e comunità

L’arte, filo conduttore del nuovo flagship store, dà vita al concetto Where Coffee Meets Art. All’interno, i visitatori sono accolti da un murale dell’artista locale Lucamaleonte, ispirato al caffè, alla cultura romana e alla mitologia e affiancato da installazioni semi-permanenti che arricchiscono gli interni. Questa filosofia si manifesta in diversi spazi esperienziali, attraverso arte e cultura, attività interattive ed eventi in collaborazione con associazioni, scuole e artisti, oltre a sale riunioni disponibili su prenotazione, sessioni artistiche e spazi progettati per la connessione, con l’obiettivo di offrire a Roma un luogo per la comunità locale, dove incontrarsi e connettersi con la città, giusta la visione di Starbucks di reinventare il modo in cui il caffè può unire le persone.

Collaborazione con Bialetti

Per celebrare l'apertura, Starbucks annuncia una collaborazione speciale con Bialetti. La nuova Moka Express Bialetti, creata esclusivamente per Starbucks, sarà disponibile nel locale di Roma San Silvestro e in tutti i punti di vendita Starbucks in Italia da metà dicembre: un'idea per un regalo di Natale destinato agli appassionati di caffè e ai fan di Bialetti e Starbucks.