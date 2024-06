Starbucks apre, a distanza di due anni dal primo, il suo secondo punto di vendita a Verona, nel centro commerciale Adigeo: 150 mq con 21 posti a sedere

Starbucks apre a Verona il suo secondo locale, 39° in Italia. Il punto di vendita è sviluppato, come gli altri, in partnership con Percassi, licenziatario esclusivo del marchio in Italia. La seconda caffetteria veronese apre nel centro commerciale Adigeo (Viale delle Nazioni, 1 Verona, orari: lunedì-domenica dalle 9 alle 21) e crea 11 opportunità lavorative a livello locale.

Situato tra il centro di Verona e l'uscita autostradale Verona Sud, a pochi minuti di auto dal centro urbano, il centro commerciale sviluppa su una pianta che rappresenta la lettera A come Adigeo, una superficie di circa 47.000 mq, distribuita su due piani. Ospita più di 130 negozi, da oggi anche Starbucks, dove i visitatori possono trovare moda, bellezza, benessere, elettronica, un'ampia food court, un supermercato e molteplici servizi.

L'immagine del nuovo store trae ispirazione dall'architettura e dai ponti di Verona ed è caratterizzato da toni caldi e dorati. Completano l'omaggio all'atmosfera romantica di Verona due lavori artistici a tema floreale posti sulla parete antistante il bancone.

Starbucks Adigeo si sviluppa su 150 mq ed è organizzato in modo da accogliere sia i visitatori in cerca di una pausa veloce, sia coloro che vogliono dedicarsi del tempo in una giornata di shopping, rilassandosi in uno dei 21 posti a sedere.