Starbucks apre a Verona il 20° punto di vendita in Italia

È il primo Starbuck in Veneto: 400 mq in centro città. La catena punta ad almeno 36 store nella Penisola entro la fine del 2023

Starbucks ha inaugurato il punto di vendita di Verona, il ventesimo in Italia il primo nel Veneto. Verona, Milano e Roma sono le tre città italiane dove Howard Schultz, fondatore di Starbucks, ha conosciuto la cultura italiana del caffè e dove ha maturato l’intuizione di portare la tradizione delle caffetterie italiane negli Stati Uniti. Alla città scaligera, in particolare, è stato anche dedicato il caffè “Verona”, miscela 100% arabica proveniente da agricoltura sostenibile e responsabile.

La caffetteria, un format strutturato in linea con il classico Starbucks, si trova nella centralissima Galleria Pelliciai, vicino a Piazza delle Erba, si estende su una superficie di 400 mq con 90 posti a sedere oltre a un dehor di 70 mq con 40 posti sedute. Gli addetti sono 35 e il loro numero potrebbe aumentare già dall’anno prossimo. Lo store di Verona è aperto tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.00.

20 caffetterie Starbucks in Italia, obiettivo 36 entro il 2023

“Con questa apertura salgono a 20 le caffetterie Starbucks in Italia -sottolinea Vincenzo Catrambone, general manager di Starbucks Italia-. Entro quest’anno abbiamo intenzione di aprire almeno altri due punti di vendita, di cui il prossimo a Bergamo. Naturalmente, il nostro piano di sviluppo in Italia non si ferma, qui, infatti puntiamo ad avere almeno 36 punti di vendita entro la fine del 2023”. Per il momento non sono altre aperture di punti di vendita nel Veneto.