Supercentro (D.IT): le strategie per il futuro

Investimenti per la crescita e per un nuovo sistema logistico. Gruppo Supercentro (D.It-Distribuzione Italiana) traccia le direttive per lo sviluppo

Il Piano di Sviluppo 2024-2027 del Gruppo Supercentro (D.IT), attivo con 110 punti di vendita a marchio Sisa (di cui 38 diretti) e cinque cash&carry a insegna Wiva e Stop&Shop, prevede investimenti per 15 milioni di euro.

Il gruppo, che ha presentato risultati e obiettivi di crescita in occasione del Bank&Insurance Day, giunto alla sua quinta edizione, ha infatti pianificato nuove aperture di supermercati e cash&carry che andranno a rafforzare l'attuale rete che conta oggi oltre 700 dipendenti su una superficie di quasi 60.000 mq, distribuita tra Puglia, Basilicata e Calabria.

La logistica

Un altro pilastro della strategia aziendale è il potenziamento della logistica, considerato essenziale per ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento e migliorare l’efficienza operativa. Supercentro ha, infatti, previsto un investimento di circa 4 milioni di euro in un nuovo sistema logistico, che consentirà una gestione più efficiente delle scorte e della distribuzione, riducendo i costi operativi.

Attualmente, si sta valutando anche la probabilità di spostare il polo logistico in una nuova area geografica, più baricentrica e strategica, per migliorare la copertura territoriale e supportare la crescita aziendale.

Le dichiarazioni

"Con un piano di investimenti ambizioso e una strategia ben definita, che include l'espansione della nostra rete vendita e il potenziamento della logistica, Supercentro

si prepara a proseguire il proprio percorso di crescita. Siamo determinati a rafforzare ulteriormente la nostra posizione nel mercato della grande distribuzione e a valorizzare il nostro ruolo nei territori in cui operiamo" spiega il direttore generale Antonio Bonucci.

"Continuiamo a puntare sull'innovazione e su un rinnovamento costante, anche attraverso il cambio generazionale in atto. Nel corso del 2024, abbiamo rinnovato il consiglio di amministrazione, completando un processo avviato negli scorsi anni. Siamo pronti

a cogliere le sfide future con fiducia e determinazione, con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione sul mercato e raggiungere nuovi traguardi" aggiunge il presidente Paolo Michele Macripò.