Supercentro (Dit): numeri in crescita per investire nella rete

Il gruppo attivo con le insegne Sisa, Ipersisa e QuickSisa chiude il 2023 con una crescita del 5% e prosegue nella politica di ampliare la rete tramite nuove aperture e ristrutturazioni

Fatturato in crescita del 5% per il Gruppo Supercentro (Dit) presente in Puglia, Calabria e Basilicata con una rete multicanale a insegna Sisa, Ipersisa e QuickSisa. Il 2023 si è chiuso con un fatturato pari a 257 milioni di euro e l'Ebitda di gruppo a 6,2 milioni di euro.

Il piano industriale procede e prevede un investimento pari a quasi 13 milioni di euro da effettuare nel corso dell’anno, che avrà come oggetto principale l’ampliamento e la ristrutturazione di parte della rete, fattori essenziali per soddisfare i clienti e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. Ma entriamo nel dettaglio.

Fatturato in crescita nel 2023

Supercentro, fondato e gestito dalla famiglia Macripò, è presente nel sud Italia con una rete multicanale di circa 120 negozi a marchio Sisa e Ipersisa e QuickSisa.

Dopo l’apertura del nuovo format cash & carry Wiva e le prime inaugurazioni effettuate nel corso del 2024 è previsto un investimento pari a quasi 13 milioni di euro da effettuare nel corso di quest’anno che coinvolgerà direttamente la rete, che verrà ampliata e, almeno una parte, ristrutturata. È previsto l’acquisto di immobili e l’ammodernamento rispetto agli standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica di alcuni punti vendita.

È previsto, inoltre, un ulteriore investimento sul margine in modo da poter contribuire a sostenere il potere d’acquisto dei consumatori, confermando una politica già intrapresa nel corso del 2023. L'obiettivo è quello di riuscire a ridurre di 1 punto percentuale di margine (dopo i 2 punti investiti nel 2023) a sostegno del contenimento dei prezzi.

“Gli indici di bilancio 2023 confermano la solidità patrimoniale della società -commenta Antonio Bonucci, direttore generale di Gruppo Supercentro -. Il capitale di debito incide in maniera positiva sull’equilibrio finanziario aziendale e la posizione finanziaria netta migliora, passando dai 6,25 milioni ai 2,88 milioni. Questo dato è frutto dalla gestione dei flussi finanziari che avviene attraverso due verticali ben distinte: la prima riguarda l’approvvigionamento di finanziamenti di breve periodo come supporto all’attività di gestione caratteristica; la seconda invece è relativa agli investimenti programmati. La gestione equilibrata degli strumenti finanziari ha prodotto infatti una riduzione dell’utilizzo degli stessi; elemento virtuoso in considerazione di un accordo da parte delle banche di oltre euro 12 milioni”.

L’espansione della rete

Il Gruppo Supercentro nel 2024 ha aperto il nuovo cash & carry Wiva di San Giorgio Jonico (Ta). Inoltre, è prevista l’apertura di un ulteriore cash & carry in provincia di Bari e di un Cedi a Surbo (Le), mentre, a livello di dettaglio, verranno aperti altri tre punti vendita mentre quattro saranno ristrutturati.

“Continua la crescita del Gruppo che con il rinnovo del CDA mostra di voler consolidare quel ricambio generazionale avviato ormai da tempo - ha commentato Paolo Michele Macripò, Presidente di Gruppo Supercentro -. La nuova governance con l’inserimento di 3 nuovi consiglieri e la nomina di Leonardo Giangrande a vice presidente sosterrà la nuova fase di crescita che porterà il Gruppo operante da oltre 20 anni a raggiungere i 200 punti vendita complessivi”.