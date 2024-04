Supercentro (D.IT) inaugura l’Officina dei talenti

Quaranta giovani, under 25, saranno coinvolti nel nuovo percorso di formazione attivato da Supercentro (D.IT-Distribuzione Italiana)

Il gruppo investe su giovani e formazione. Supercentro (D.IT-Distribuzione Itialiana), attivo in Puglia, Calabria, Basilicata con una rete multicanale di 120 negozi a marchio Sisa, Ipersisa e QuickSisa, Stop&Shop, avvia un progetto che mira all'inserimento di giovani under 25. Parte così l'Officina dei talenti che coinvolge 40 ragazzi con età inferiore ai 25 anni che verranno selezionati e inseriti in percorsi formativi della durata di 1 anno. Inoltre, saranno coinvolti anche 280 dipendenti, avviati a percorsi di formazione su competenze IT e informatica, commerciale e specifica per alcuni reparti. Stando a quanto sottolinea il gruppo: "il coordinamento tra queste due attività permetterà anche una migliore integrazione generazionale all’interno della forza lavoro di Supercentro, facilitando il passaggio di competenze tra lavoratori più esperti e giovani in una logica di inclusione che valorizza le peculiarità di tutti".

Le dichiarazioni

“La formazione è centrale per un’azienda che rivolge al pubblico, che si innova anche con

strumentazioni tecniche e che presenta prodotti che vanno proposti sempre in modo diverso specie nei reparti freschi e freschissimi -dichiara Annalucia Macripò, direttore commerciale del Gruppo-. L’approccio che stiamo attuando, tipico delle grandi aziende ma ancora inedito per le piccole realtà come la nostra, vuole contribuire non solo all’inserimento di giovani ma anche alla valorizzazione dell’esperienza e delle competenze dei lavoratori senior che così si sentono anche più valorizzati e motivati. A loro inoltre è dedicato un continuo programma di aggiornamento per fare in modo che la crescita delle persone sia omogenea in ogni reparto e in ogni fascia d’età." E prosegue: “Nel corso del 2024 Gruppo Supercentro acquisirà anche la certificazione sulla parità di genere grazie al supporto di Kiwa Cermet Italia Spa e Studio Consulenza Barbone. La presenza femminile (208 unità tra full time e part time) cresce sempre di più. Nel 2023 sono entrate a far parte del Gruppo 44 nuove collaboratrici e cresce significativamente anche la presenza di donne che ricoprono ruoli apicali”.

Gabriele Di Gennaro, responsabile risorse umane del Gruppo, aggiunge: "Questa metodologia ci consente ogni anno di far crescere i nostri collaboratori: nel corso del 2023 sono stati quasi 100 gli adeguamenti contrattuali e i passaggi di livello”.

I corsi

I ragazzi verranno formati per acquisire competenze tecnico pratiche per i ruoli di addetti/assistenti alla gestione del punto di vendita e banconisti di macelleria/salumeria: per loro è stato studiato un percorso di 600 ore di aula con docenti interni ed esterni e 300 ore di formazione on the job che verranno svolte presso l’azienda. Si aggiungono a queste, 250 ore di lavoro effettivo ma i ragazzi già durante le fasi di formazione avranno l’opportunità di confrontarsi con le figure aziendali che già ricoprono il ruolo per il quale vengono formati.

Nel corso del 2024, verranno avviati percorsi per migliorare le competenze e l’efficienza di oltre 300 collaboratori (tra neo assunti e personale già inserito) che si aggiungeranno alle 7600 ore di formazione erogate nel 2023 e alle 1680 ore, suddivise in 8 aule composte da 164 persone totali, per la formazione relativa ad addetti ortofrutta, addetti ai banchi salumeria ed addetti ai banchi macelleria.