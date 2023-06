Supercentro (D.IT): vendite oltre le aspettative

Le vendite del Gruppo Supercentro si attestano a 249 milioni di euro con un incremento di 16 mio rispetto al 2021. L'Ebitda cresce di un punto percentuale

Le vendite del 2022 del Gruppo Supercentro (D.IT-Distribuzione Italiana) hanno superato le cifre dell'anno prima registrando un incremento di 16 milioni di euro per un totale di 249 milioni, sia nel canale ingrosso che in quello retail. La crescita segna un trend positivo ormai continuo e costante negli ultimi anni e permette al gruppo di proseguire nell'espansione con aperture già programmate per le insegne gestite: Sisa, Ipersisa e Quick, Stop&Shop attive nelle regioni meridionali in cui Supercentro opera ossia Puglia, Calabria, Basilicata.

“Tutte le performance economiche di Supercentro nel 2022 sono state positive -dichiara il direttore generale Antonio Bonucci-. Questo risultato è stato ottenuto grazie all'impegno dei nostri dipendenti e all’adozione di nuovi processi di gestione e budgeting ad opera del management di Gruppo, che hanno permesso di raggiungere una maggiore efficienza operativa e maggiori ricavi dalle vendite, contribuendo nel complesso alla nostra performance positiva”.

I risultati

Il bilancio del 2022 registra, inoltre, un incremento dell’Ebitda che migliora di oltre un punto percentuale rispetto al 2021. Alla base di questi risultati ci sono attività ad hoc basate principalmente su una gestione finanziaria oculata e su una strategia di controllo dei costi, quanto mai necessaria in un contesto economico e sociale come quello attuale. Questi elementi hanno permesso al gruppo di potenziare la propria posizione finanziaria e di continuare a investire.

La presenza del gruppo e lo sviluppo

In particolare, la rete attuale conta 140 punti di vendita a marchio Sisa, di cui 38 diretti, oltre a 4 cash&carry con insegna Stop&Shop, con oltre 500 dipendenti su una superfice di vendita complessiva di quasi 60 mila mq. Il piano di sviluppo proseguirà nei prossimi mesi. La crescita sarà potenziata da partnership strategiche. Nei mesi scorsi, infatti, Supercentro ha finalizzato un importante accordo con Feritrade, raccontato in questo articolo, che ha permesso di inglobare nel mondo Sisa 27 store.

“L’azienda dimostra essere sempre più solida e performante, come hanno dimostrato i risultati esposti nel B&I DAY, in grado di rapportarsi nel mercato come soggetto affidabile e attrattivo -interviene il presidente Paolo Michele Macripò-. Guardiamo al futuro contando sulle nostre capacità di mantenere saldi i contatti con la realtà dei territori e affrontare le sfide che ci attendono, conservando intatti la nostra fiducia e l’entusiasmo per poter raggiungere nuovi traguardi”.