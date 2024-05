Gallery. Supercentro (D.IT) ammoderna il cash and carry Wiva

Nuovo layout, ampie le corsie, comunicazione incisiva e offerta modulabile sulle reali esigenze di acquisto dei clienti. Il nuovo format Wiva di Supercentro (D.IT) debutta a San Giorgio Jonico (Ta)

Il cash and carry Wiva del Gruppo Supercentro (D.IT-Distribuzione Italiana) propone un'immagine rinnovata, un'offerta più ampia con un target principalmente horeca, un layout costruito ex novo sulle reali esigenze di acquisto, più ampie le corsie, le esposizioni sono articolate in orizzontale per brand e la comunicazione risulta più incisiva rispetto al passato. Nello store di San Giorgio Jonico (Ta) centralmente sono disposte le vasche refrigerate a libero servizio e gli spazi fuori banco per valorizzare i prodotti in offerta. L'idea alla base di questo restyling è principalmente una: la mobilità degli spazi e dell'offerta. Questo vuole dire che sulla base di analisi continue e costanti sulle abitudini di acquisto dei clienti, lo store modifica esposizioni e assortimento valorizzando i prodotti altovendenti. Nelle intenzioni del gruppo, questo format deve essere "in grado di accompagnare anche lo sviluppo turistico della zona e le tendenze dei consumi della clientela". In questo senso sarà centrale la valutazione dei trend grazie all’analisi dei category manager che contribuirà a rendere l’offerta sempre al passo con le richieste e i gusti del mercato.

I servizi

Nuovi anche i servizi: ad ingresso è stato inserito il banco accoglienza e introdotti consegna a domicilio (in passato non attivo nei punti di vendita della rete) e clicca e ritira per assicurare un'esperienza omnicanale.

L'organico e la formazione

Per questa apertura, Supercentro ha ampliato la propria rete di collaboratori, grazie

all’assunzione di 12 nuove risorse, appositamente formate per la gestione del nuovo format e dei nuovi servizi offerti. Fondamentale per il Gruppo la formazione: grazie al progetto Officina dei talenti, infatti, 40 ragazzi under 25 verranno selezionati e inseriti in percorsi formativi della durata di 1 anno. In tutto il 2024, verranno avviati percorsi per migliorare le competenze e l’efficienza anche di oltre 300 collaboratori (tra neo assunti e personale già inserito) che si aggiungeranno alle 7.600 ore di formazione erogate nel 2023.

Lo sviluppo

Questo stesso format sarà replicato in altri store della rete del Gruppo Supercentro (attivo in Puglia, Calabria, Basilicata con una rete multicanale a marchio Sisa, Ipersisa e QuickSisa, e Wiva). Già programmata l’inaugurazione dello store di Bari, mentre secondo il piano industriale, la rete crescerà ulteriormente e verranno ampliati e ristrutturati gli attuali quattro cash & carry presenti sul territorio che arriveranno a 6 entro il 2026 per un investimento complessivo di quasi 9 milioni di euro.

Le dichiarazioni

“Continua la crescita del Gruppo anche nel segmento Cash&Carry che non solo vede ampliare la reta ma anche innovare in modo deciso l’offerta con un format che applicheremo presto agli altri punti di vendita in un radicale piano di ristrutturazione e che vedrà una nuova apertura in provincia di Bari il prossimo anno” commenta Michele Macripò, responsabile new business di Gruppo Supercentro.

“La nuova apertura di San Giorgio Jonico -prosegue il direttore generale, Antonio Bonucci- rappresenta la posa della prima pietra per lo sviluppo del nostro Gruppo anche in questo settore dopo anni di crescita della rete commerciale a marchio Sisa e Ipersisa che conta oggi 120 punti di vendita su tutto il territorio presidiato”.