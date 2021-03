Supermercato Doc (Unicoop Firenze): new opening a Roma

Si espande sul territorio romano l'insegna Supermercato Doc (gestita da Doc* Roma, nata nel 2010 per volontà di Unicoop Firenze, attiva con 14 supermercati), con un'apertura realizzata a Roma, in via Tirso 16, nel quartiere Salario. La catena enfatizza le eccellenze locali e valorizza la sostenibilità.

L'offerta comprende la tradizionale area freschi con ortofrutta, forneria, con pizze calde sfornate sul momento, gastronomia, carne e pesce situati nella “piazza” ad ingresso dello store. Completano l'offerta la cantina dei vini, con una selezione di bollicine, i prodotti industriali e surgelati e il non food con una proposta per profumeria e igiene persona. In assortimento anche i prodotti a marchio Coop, articoli per celiaci, acquistabili anche con i buoni rilasciati dal sistema sanitario, e la parafarmacia.

L’ambiente è stato progettato e realizzato seguendo la logica della funzionalità con scaffali bassi e spazi ampi lungo le corsie. La nuova apertura ha portato a 25 assunzioni. Tra i servizi è disponibile la consegna a domicilio. Nell'ottica anticontagio da Covid-19, il punto di vendita ha adottato tutte le soluzioni necessarie.