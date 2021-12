Sviluppo rete Area 1-Novembre 2021

Banco Fresco

Via Milano

Cantù (Co)

1.000 mq

Gruppo Prosol Compagnia di Gestione

DATA DI APERTURA

10 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in un'area centrale della città. L'area freschi e freschissimi rappresenta il cuore dell'offerta con banchi centrali e spazi open space per una visione d'insieme.

OFFERTA

Conta 3.250 articoli in assortimento. Centrale l'ortofrutta con circa 300 item.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a 40 persone.

Conad

Via Provinciale

Ponzone (Bi)

750 mq

Conad Nord Ovest

GrosMarket

Via Spataro 38

Sampierdarena (Ge)

4.500 mq

Gruppo Sogegross

DATA DI APERTURA

15 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

La pescheria apre il percorso espositivo. A seguire macelleria self-service e assistita con banco per lavorazioni particolari, vetrina per la frollatura dry aged e una cella a vista. L'ortofrutta chiude l'area freschissimi. Il grocery segna la fine del percorso di spesa. Presente la cucina didattica.

OFFERTA

Propone oltre 10.000 item.

SERVIZI

Disponibili i servizi di delivery e click and collect. Orario: lun-sab 6.30-19.30; domenica 8-13.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile

MD

Via Papa Giovanni Paolo II

Cambiago (Mi)

1.200 mq

MD spa

DATA DI APERTURA

16 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato nelle vicinanze dell’uscita A4 Cavenago-Cambiago. Esteso su pianta rettangolare con sei corsie. L'ortofrutta ad ingresso apre l'area freschi. Sul perimetro panetteria, gastronomia, salumi, formaggi e macelleria.

OFFERTA

Le specialità regionali rappresentano il cuore dell'offerta incentrata su un'ampia presenza di mdd.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Assunti 19 addetti. In barriera cinque casse.

Penny Market

Via Bruse 12

Trescore Balneario (Bg)

800 mq

Penny Market (Rewe)

DATA DI APERTURA

10 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Macelleria, gastronomia, bake off e gastronomia calda sul perimetro. Ortofrutta ad ingresso. Il locale è dotato di un impianto fotovoltaico.

OFFERTA

Conta una proposta di oltre 2.000 articoli tra dry e freschi con grande attenzione ai localismi.

SERVIZI

Sono disponibili quattro punti di ricarica per l'auto elettrica. Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-19.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.