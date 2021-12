Sviluppo rete Area 2-13/20 dicembre 2021

Aldi

Viale Mazzini 29

Vicenza

1.000 mq

Aldi Sud

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato su un'arteria strategica della città, non lontano dal Teatro comunale.

OFFERTA

L'ortofrutta è il focus dei freschi con 130 item. In assortimento oltre 30 marche e prodotti per lo più italiani.

SERVIZI

Orario: lun-sabato 8.30-21; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Dà lavoro a diece persone. In barriera dieci casse.

Esselunga

Strada Padana

Vicenza Ponte Alto

2.500 mq

Esselunga

DATA DI APERTURA

15 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Il layout propone, in sequenza dall’ingresso, i reparti ortofrutta, panetteria, gastronomia, banchi assistiti di carne e pesce. Presenti enoteca, parafarmacia, Bar Atlantic.

OFFERTA

Conta in assortimento circa 18.000 referenze fra cui omlti localismi provenienti da 60 fornitori del vicentino e oltre 300 veneti.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21, domenica 9-20. Disponibili i servizi Clicca & Vai, la spesa online e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica.

ADDETTI E CASSE

Impiegati 143 addetti di cui 128 neoassunti. Dispone di 28 casse di cui 11 tradizionali, otto self chekout e nove self payment.