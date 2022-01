Sviluppo rete Area 3-27 dicembre/7 gennaio

Lidl

Strada Regionale 2 Via Cassia

Viterbo

1.400 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Sostituisce lo storico punto di vendita di Via Alessandro Polidori, inaugurato nel 1997 e ormai non più rispondente ai recenti standard aziendali. La struttura rientra infatti in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 188 kWh.

OFFERTA

Ampio spazio ai freschi con frutta verdura in apertura, panetteria e macelleria. Spazio dedicato al biologico, ai prodotti stagionali e al pet care.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8.30-21. Il parcheggio è store dotato di 110 posti auto e di colonnine per la ricarica di auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

I nuovi assunti sono quattro.