Sviluppo rete (Area 3)- 3/10 dicembre 2021

Conad

Via Don Giuseppe Papacchini

Civitavecchia (Roma)

1.350 mq

Conad Nord Ovest

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Nello spazio adiacente si trova un petstore Conad. Lo store rispecchia la formula dell'insegna.

OFFERTA

L'offerta comprende i banchi di salumi e formaggi, gastronomia, panetteria, ortofrutta, pescheria, macelleria, insieme a generi vari, profumeria, extra alimentare, bar e pizzeria. Particolare attenzione ai localismi con oltre 300 item e un’area dedicata ai prodotti del Consorzio Ori del Lazio.

SERVIZI

Offre il servizio di spesa online e dispone dei carrelli per gli animali. Nel parcheggio 100 posti auto. Orario: lun-sab 7.45-20.30.

ADDETTI E CASSE

Conta dieci casse di cui sei tradizionali e quattro self-service ed impiega 40 addetti.

Coop

Via Reginaldo Giuliani 111

Firenze

700 mq

Unicoop Firenze

DATA DI APERTURA

10 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Particolarmente centrato sui freschissimi, con forneria e gastronomia serviti, pescheria e macelleria take away. Si trova in area centrale, facilmente raggiungibile a piedi, in auto o in bici. Dotato di pannelli fotovoltaici.

OFFERTA

Pone grande attenzione per le specialità locali.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 8-13.

ADDETTI E CASSE

Impiega 34 addetti di cui 17 neo assunti.