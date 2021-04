Unicoop Firenze potenzia la rete Coop.fi

I prodotti del territorio sono alla base dell'assortimento del punto di vendita Coop.fi inaugurato da Unicoop Firenze ad Arezzo, in via Garbasso. Lo store, sviluppato su un'area di 290 mq, è pensato per la spesa quotidiana con un'offerta incentrata sui freschi con i reparti di ortofrutta, macelleria, forneria servita con lavorazione a vista, dove sono disponibili prodotti panificati dei fornitori locali, come Menchetti, Merlotti, Pancini, con la disponibilità del servizio di prenotazione dolci su ordinazione e salati per i rinfreschi. Completa l'area la gastronomia, sia a libero servizio con salumi e formaggi già porzionati, sia servita con un assortimento di base e uno spazio dedicato ai prodotti aretini, oltre al senza lattosio, senza glutine e ai piatti pronti per il pranzo veloce. Tutti i reparti freschi dedicano ampio spazio alle produzioni locali e ai prodotti a marchio come nel caso della Scottona Fior Fiore Coop e gli articoli Origine Coop. Le casse sono disponibili sia servite, sia self. Fra i servizi è previsto il pagamento di utenze e ricariche telefoniche.

“Si tratta di un negozio di dimensioni medie, che mette al primo posto l'offerta dei freschi -sottolinea Unicoop Firenze-. Lo abbiamo pensato come un luogo accogliente, una sorta di “bottega” moderna, funzionale e comoda per una spesa veloce al passo con i tempi e le nuove tendenze di consumo. Lo abbiamo studiato sulle esigenze dei consumatori per offrire una esperienza di spesa piacevole e la possibilità di confrontarsi con il nostro personale, di trovare un sorriso e un buongiorno oltre a prodotti di alta qualità a prezzi accessibili. É con questo tipo di iniziative che assolviamo al nostro compito di cooperativa di consumo: fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili”.

In linea con la filosofia di Unicoop Firenze, il negozio punta sulla convenienza, intesa non come il prezzo più basso sul mercato ma come il migliore rapporto qualità- prezzo. In assortimento trovano spazio i prodotti salutari come bevande vegetali, prodotti free from o a basso contenuto di alcuni elementi (senza glutine, senza lattosio, basso contenuto di grassi) e prodotti base farina speciali.