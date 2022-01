Sviluppo rete Area 4 – 14/21 gennaio 2022

DODECA'

Via Picenza 82

Salerno

900 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Inserito nel contesto fortemente urbanizzato dello storico rione Mariconda.

OFFERTA

Propone 7.000 referenze. Il reparto ortofrutta propone angoli tematici, dando spazio a legumi, frutta secca e preparati. In gastronomia una proposta di piatti preparati instore. Completano l'offerta: macelleria assistita e self service, pescheria, salumi e prodotti caseari locali, congelati sfusi e un’enoteca fornita.

SERVIZI

Orario: lun-dom 7.30-21. Per i clienti over-65, ogni mercoledì sconto dedicato del 10%; nella giornata del martedì anche gli studenti universitari hanno accesso a uno sconto personalizzato del 10%. Il servizio di consegna a domicilio della spesa è gratuito. È possibile usare, inoltre, i principali buoni pasto. Inoltre, è presente l'ecompattatore, grazie alla collaborazione pluriennale con Coripet per il riciclo delle bottiglie pet.

ADDETTI E CASSE

nd

MD

Via Paolo Borsellino

Caserta

1.357 mq

Md

DATA DI APERTURA

20 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato non lontano da un punto di vendita Lidl e dal McDonald's. Rispecchia il format discount di ultima generazione.

OFFERTA

Proposta food e non food con ampio spazio ai freschi: ortofrutta, macelleria e gastronomia servita, pane sfuso.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 8-21.

ADDETTI E CASSE

Impiega 28 addetti. Attive cinque casse.

SUPERFREDDO DECò

Via Roma 100

Modugno (Ba)

150 mq

Multicedi (VéGé)

DATA DI APERTURA

23 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in area periferica. Segue la formula dell'insegna con banchi sia sul perimetro che in area centrale.

OFFERTA

Comprende circa 400 referenze di prodotti congelati e surgelati confezionati e 250 sfusi tra cui prodotti ittici, gastronomici, di pasticceria e carne.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-13.30 e 16-20.30; domenica 8-13.30. Accetta buoni pasto ed effettua consegna a domicilio.

ADDETTI E CASSE

Opera con tre addetti. Attiva una cassa.