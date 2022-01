Sviluppo rete Area 4-27 dicembre/7 gennaio

etè prime, un'altra spesa

Corso Vittorio Emanuele

Salerno

700 mq

Moderna 2020 srl (VéGé)

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Situato in un'area pedonale della città. Il format è pensato per le location di media metratura e rappresenta l'evoluzione gourmet di etè con banchi assistiti per carne, gastronomia, pane con lavorazione interna, pescheria con il corner friggitoria e per il sushi.

OFFERTA

I freschi e i freschissimi rappresentano il 60% dell'offerta.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21. Disponibile, tramite app, il servizio di consegna a domicilio ma anche come click&collect.

ADDETTI E CASSE

Attive cinque casse.

Grand'etè

Strada statale 145 numero 3

Pompei

3.200 mq

Moderna 2020 (Gruppo VéGé)

DATA DI APERTURA

11 novembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova all'interno del centro commerciale Porte di Pompei. È il format evoluto del gruppo, pensato per le grandi superfici con banchi serviti di macelleria pescheria, sushi, salumi e formaggi e il laboratorio caseario a vista di mozzarella di bufala. Presente l'area ristoro.

OFFERTA

Propone un assortimento di oltre 15.000 referenze.

SERVIZI

Orario: lun-dom 9-21.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Lidl

Via Etnea 264

Carlentini (Sr)

DATA DI APERTURA

16 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si trova in prossimità del cavalcavia ferroviario. sostituisce il supermercato storico di Lentini, inaugurato nel 2005 e ormai non più rispondente ai recenti standard aziendali. Rientra in classe energetica A4 e dispone di un impianto fotovoltaico da 186 kWh.

OFFERTA

In ortofrutta ampio spazio alle produzioni locali, seguono angolo panetteria, con un assortimento dolce e salato, e una proposta non food per la cura della casa e della persona.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-20. Il parcheggio conta oltre 120 posti ed è munito di colonnine per la ricarica di auto elettriche.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Lidl

Via San Leonardo

Salerno

1.400 mq

Lidl

DATA DI APERTURA

9 dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ubicato all’interno del Parco Giardino Orientale, area cittadina recentemente riqualificata. Rientra in classe energetica A4 ed è dotato di un impianto fotovoltaico da 45 kW. È stato realizzato un tetto giardino per rendere più gradevole l’impatto visivo e l’integrazione nell’area.

OFFERTA

L'assortimento conta 3.500 referenze di cui oltre l'80% made in Italy.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-22; domenica 9-21. Sono presenti oltre 100 posti auto a uso pubblico e un accesso all’ingresso dello store Lidl che dispone di oltre 70 stalli.

ADDETTI E CASSE

Sono stati creati 25 posti di lavoro.