Sviluppo rete Area 4-7/14 gennaio 2022

Interspar

Viale Lucrezia della Valle 50

Catanzaro

1.400 mq

Despar Centro Sud

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Si allinea al concept proposto nel 2020 da Despar Centro-Sud in collaborazione con l’Università di Parma e l’ufficio di Store Design di Spar International. Il format è pensato per favorire la shopping experience con assortimenti più ampi e aree tematiche per differenti occasioni di consumo. Presente l’area ristoro.

OFFERTA

In gastronomia disponibili menù adatti a tutti i momenti della giornata, preparati dagli chef Despar. In pescheria è possibile acquistare anche piatti pronti e specialità ittiche mentre in macelleria sono presenti tagli certificati.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8.30-13.30 e 16.30-20.30; domenica 9-13.30. È attivo anche il servizio prenotazione per feste e ricorrenze.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

Penny Market

Via Torelli 8

Foggia

550 mq

Penny Market (Rewe)

DATA DI APERTURA

Dicembre 2021

FORMAT E LOCATION

Ad ingresso l’ortofrutta, sul perimetro macelleria e gastronomia servita e panetteria self service.

OFFERTA

Focus sui prodotti locali e un assortimento di 2.000 item.

SERVIZI

Orario: lun-dom 8-21.

ADDETTI E CASSE

Impiegati dieci addetti. Attive tre casse.