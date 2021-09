Despar Centro Sud amplia i servizi per panetteria, gastronomia e pescheria

L'area freschi e freschissimi è strategica per la rete di Despar Centro Sud che decide di potenziarne i servizi realizzando due laboratori di produzione interna di pane realizzati rispettivamente presso i punti di vendita Interspar a Modugno e a Pescara, e gastronomia, destinati a servire l’intera rete diretta formata da 89 store in Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Abruzzo. Il gruppo ha inoltre attivato la piattaforma di pescheria per garantire il pescato locale.

I laboratori, che occupano una superficie di circa 300 mq ciascuno, producono quotidianamente diverse specialità di pane e di gastronomia, nel rispetto delle ricette e dei sapori tradizionali, seguendo il processo di panificazione con l'utilizzo della biga, un preimpasto che richiede una lunga lievitazione fino a 48 ore per garantire prodotti ad alta digeribilità.

Sono in tutto 20 i collaboratori impiegati tra panificatori e imbustatori, formati attraverso percorsi specialistici in modalità “training on the job”.

"Panetteria e pescheria rappresentano due reparti fondamentali nella nostra

tradizione culinaria -commenta Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora-. Per questo, migliorare la nostra offerta in tecnologia e logistica non è solo un

servizio aggiunto ai nostri clienti, ma un vero e proprio omaggio alla nostra terra e alla sua

ricchezza".

Storie di gusto

Il progetto di panificazione fa parte di Storie di gusto, una linea di prodotti a marchio

Despar, ideata e proposta in esclusiva da Maiora per i suoi punti di vendita. Si tratta di item pensati e preparati per valorizzare i prodotti dei territori in cui l'insegna opera. Per questo motivo, l’offerta di ciascun negozio proporrà un assortimento declinato in base alle specialità regionali e locali.

La piattaforma ittica

Despar Centro Sud ha, quindi, attivato anche la piattaforma per la pescheria realizzata a Corato. La struttura rifornisce giornalmente 33 pescherie passate in gestione diretta, presenti nei punti di vendita a insegna Despar, Eurospar, Interspar e Altasfera.

La piattaforma può contenere fino 4000 colli (20.000 kg) circa al giorno e gestisce una

grande varietà di merci, dal prodotto fresco, allevato estero e nazionale, ai filetti e ai mitili.

Particolare attenzione per il pescato locale, in linea con la filosofia aziendale che predilige i

fornitori della zona.