Sviluppo rete eCommerce aprile 2022

Euronics si affida al quick commerce di Glovo per poetnziare la strategia omnichannel. Deliveroo stringe accordi con Carrefour, Crai e Despar. Unily cresce a Milano, Castiglione delle Stiviere e Uggiate Trevano

L'insegna attiva il servizio di quick commerce grazie alla collaborazione con Glovo e propone in assortimento circa 1.000 prodotti.

Il servizio è stato attivato in otto store di Milano e Roma. La consegna è garantita in 35 minuti dall'ordine.

Il servizio di home delivery si espande grazie alle partnership con Apulia Distribuzione al Sud, Codè Crai Ovest e Despar Centro 3A per le insegne Carrefour, Crai e Despar con un'offerta in linea con l'assortimento delle insegne.

Consegna a domicilio della spesa online in 30 minuti.

L'eCommerce, che propone un'ampia offerta di intimo, ha raggiunto nuove location, ossia Milano in Viale Porpora, Castiglione delle Stiviere e Uggiate Trevano, secondo un modello phygital.

Servizio gratuito di personal shopper a domicilio e tecnologia di misurazione delle forme. Il delivery dedicato, a domicilio o ovunque si desideri, si svolge entro 4h o 6h dall’acquisto, nella fascia oraria 13-15 o 18.30-21. Inoltre, sarà possibile effettuare sostituzioni e resi in tempo reale.