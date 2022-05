Deliveroo: le partnership con Apulia Distribuzione, Crai e Despar

Tre accordi strategici consentiranno l'espansione di Deliveroo da nord a sud e coinvolgeranno gli store di Apulia Distribuzione, Codè Crai Ovest e Gruppo 3A

Il servizio di spesa a domicilio di Deliveroo cresce grazie a nuove collaborazioni siglate con Apulia Distribuzione al Sud, Codè Crai Ovest e Despar Centro 3A nel nord-ovest. Questi accordi consentiranno di potenziare il servizio di home delivery al sud, nello specifico in Campania, e nelle regioni nord occidentali del Paese.

“Continua il nostro piano di espansione territoriale -dichiara Matteo Sarzana, general

manager di Deliveroo Italy- tanto per la consegna del cibo preparato dai migliori ristoranti, quanto per il settore supermercati. I nostri servizi raggiungono già oltre la metà della popolazione italiana e questo mese annunciamo l’apertura dei nostri servizi in 22 ulteriori città. Inoltre, gli accordi firmati nel settore della spesa a domicilio ci consentono di

aggiungere ancora più punti di vendita, radicando in modo sempre più capillare il servizio di

consegna dai supermercati”.

Dove sarà sviluppato il servizio

In seguito agli accordi firmati con i tre gruppi distributivi, Deliveroo sarà attivo in dieci store di Apulia Distribuzione, master franchisee di Carrefour per il sud Italia. I punti di vendita si trovano a Napoli, Salerno, Pompei, Benevento e Avellino. Il Gruppo 3A spa, che gestisce in esclusiva i supermercati ad insegna Despar in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, coinvolge i negozi di Asti e Milano mentre Codè Crai Ovest attiva il servizio in Piemonte e Lombardia.

Lo sviluppo di Deliveroo

Al di là delle collaborazioni siglate, l'home delivery di Deliveroo continua a crescere con l'espansione in 22 nuove città dove ha acquisito nuovi partner ristoranti: ossia Torremaggiore, San Severo, Martina Franca, Trani, Galatone, Nardò, Monopoli, Rutigliano e Noicattaro in Puglia, a Modica, Mazara del Vallo, Alcamo, Misterbianco, Adrano e Biancavilla in Sicilia, a Potenza Picena nelle Marche, a Fonte Nuova nel Lazio, a Spoleto in Umbria, ad Alassio e Albenga in Liguria e a Salsomaggiore Terme e Castelfranco Emilia in Emilia-Romagna.