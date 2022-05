Euronics approda nel quick commerce con Glovo

Si rafforza la stretegia omnichannel di Euronics che conquista il quick commerce siglando una collaborazione con Glovo per la consegna in 35 minuti

Grazie alla partnership siglata con Glovo, Euronics avvia il servizio delivery di prodotti hi-tech in meno di 35 minuti dall’ordine con un'offerta di circa 1.000 prodotti. Euronics potenzia in questo modo il proprio approccio omnicanale implementando i servizi online ai clienti. Per accedere i consumatori possono collegarsi alla sezione Retail dell'app Glovo e procedere ai propri acquisti. Il quick commerce è stato attivato in otto punti di vendita del socio Nova di Milano e Roma e sarà ampliato a breve in altri negozi milanesi e romani.

Le dichiarazioni

“L’evidente cambiamento delle abitudini di vita, accelerato in gran parte dalla pandemia, ha generato una forte crescita dell’interesse dei consumatori verso servizi prima limitati al solo mondo food e ha confermato la centralità della velocità di consegna nelle scelte di acquisto, anche di prodotti di elettronica -commenta Massimo Dell’Acqua, amministratore delegato di Euronics Italia-. La partnership con Glovo ci permetterà di sfruttare il grande potenziale del quick commerce per sviluppare un modello di business sempre più vicino alle nuove

esigenze delle persone”.

“Abbiamo intercettato questo crescente trend e siamo entusiasti di sviluppare la nuova frontiera dell’instant commerce, che ci permetterà di consolidare l’approccio di servizio e di vicinanza ai bisogni dei clienti che da sempre contraddistingue Euronics" aggiunge Valentina Caporicci, responsabile marketing di Nova spa.

“Glovo è stata la prima realtà a rendere disponibile il servizio del Quick Commerce in Italia e abbiamo operato importanti investimenti per rafforzarlo, sia lato organico sia lato tecnologie e infrastrutture” prosegue Elisa Pagliarani, general manager di Glovo Italia.