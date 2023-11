Sviluppo rete eCommerce ottobre 2023

Ennevolte propone Enny, un'app per smartphone per potenziare la clientela. Hey Conad rafforza la sua offerta, Elettrocasa affida a Glovo la consegna. Infine, Qlhype propone gli outfit dei vip second hand

ENNY

Offerta

Ennevolte, marketplace specializzato in convenzioni aziendali, ha ideato un'app per smartphone pensata per potenziare la clientela, un sistema che consente al negoziante di entrare nella community degli iscritti di Ennevolte, costituita dai dipendenti delle aziende convenzionate (1700 in tutto, di cui il 36% multinazionali e il restante 64% piccole e medie imprese).

Servizi

Ici si può iscrivere gratuitamente sul sito dedicato e accedere a una vetrina virtuale con informazioni come i dati di contatto, una descrizione dello store, il volto e la presentazione del titolare o del responsabile del punto di vendita.

HEY CONAD

Offerta

Conad rilancia l'app HeyConad, già attiva dal 2022 per la spesa digitale, presentandola come nuovo ecosistema di servizi e proposte di esperienze, che saranno ulteriormente arricchiti nel prossimo anno. Tra le novità anche HeyConad Viaggi: una proposta che mira ad offrire soluzioni di viaggio rivolte, in primo luogo, alla valorizzazione del patrimonio italiano tra enogastronomia, benessere, avventura e bellezze del territorio.

Servizi

Navigando sul sito dedicato, i clienti possono selezionare gli acquisti e la modalità di consegna.

Qlhype

Offerta

Propone il second hand appartenuto a vip, influencer, e personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dei social: da Belen e Cecilia Rodriguez al rapper Gue Pequeno, da Giulia De Lellis a Tommaso Zorzi.

Servizi

Per acquistare bisogna accedere alla piattaforma e scegliere la sezione Closet in cui si trovano circa 30 armadi con i vestiti divisi per vip corredati di foto, cartellino originale e prezzo scontato appositamente per la piattaforma. Sul sito, i clienti possono anche vendere i propri abiti, attivando così una circolarità economica virtuosa.

TRONY

Offerta

L’azienda Elettrocasa, che gestisce quattro store a insegna Trony, ha avviato una collaborazione con Glovo, che prevede a regime un servizio di consegna rapido.

Servizi

Introdotta la possibilità di prenotare i prodotti dal volantino e ritirarli in negozio attraverso la nuova piattaforma.