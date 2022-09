Sviluppo rete eCommerce settembre 2022

Esselunga testa Deliveroo Hop e Abbi Group (Despar) si affida a Everli. Glovo e R-Store consegnano i prodotti Apple. Debutta, infine, in Italia Hasbro Pulse

ESSELUNGA DELIVEROO HOP

Data di apertura

Settembre 2022

Offerta

L'insegna lancia il quick commerce con Deliveroo Hop a partire da Milano con una proposta che comprende il tipico assortimento laEsse.

Servizi

Le consegne sono garantite in pochi minuti e raggiungono il centro di Milano, Porta Romana, Città Studi, Nolo, Isola, City Life e altri quartieri. Presto arriverà a Roma.

EVERLI e DESPAR

Data di apertura

Agosto 2022

Offerta

Parte la collaborazione tra Everli e Abbi Group per l'eCommerce del gruppo con una proposta di 9.000 referenze (il 20% dell'assortimento) e le linee a marchio privato tra cui Cuore dell'Isola e La Rosa dei Gusti.

Servizi

Il servizio è attivo negli store Despar nell'area di Cagliari.

GLOVO e R-STORE per APPLE

Data di apertura

Settembre 2022

Offerta

Glovo, in collaborazione con R-Store, propone il delivery dei prodotti Apple, iPhone, iPad e Mac di ogni genere insieme a tutti i prodotti del brand.

Servizi

Il servizio di consegna è assicurato a domicilio in circa 30 minuti dall'ordine e al momento coinvolge Milano, Napoli e Roma.

HASBRO PULSE

Data di apertura

Settembre 2022

Offerta

Arriva in Italia, Francia, Spagna e Austria la piattaforma online per i collezionisti con prodotti esclusivi dei brand più iconici di Hasbro, come G.I. JOE, Power Rangers, Transformers e Avalon Hill, così come dei partner Fortnite e Ghostbusters, Marvel e Star Wars.

Servizi

Disponibile per i clienti italiani l'accesso a Hasbro Pulse Con, la convention digitale che si svolgerà dal 30 settembre al 1° ottobre 2022 che permette di accedere a contenuti esclusivi, prodotti in anteprima, tante guest star, opportunità uniche per i membri Pulse Premium, interazioni con i fan collegati.