Sviluppo rete in Area 1 dal 10 al 17 maggio 2024

Penny. continua il programma di espansione con una nuova apertura in Lombardia, la 36esima nella provincia milanese, a Grezzago

PENNY.

Via Abruzzi

Grezzago (Mi)

880 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

7 maggio 2024

Format e location

Trentaseiesimo discount nella provincia milanese per l’insegna.

Offerta

Classico assortimento con un’offerta di freschissimi in macelleria, gastronomia servita con punto caldo e angolo bake off per il pane caldo, sfornato fresco ogni giorno, insieme al tradizionale grocery e una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.30 e 15-19.30. Nel parcheggio sono disponibili 70 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 11 collaboratori di cui otto neo assunti.