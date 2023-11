Sviluppo rete in Area 1 dal 10 al 17 novembre 2023

Lidl inaugura un discount a Boario Terme (Bs). Invece, Penny. apre un punto di vendita a Busto Arsizio, l'ottavo nel varesotto

LIDL

Via dell'Industria 1

Boario Terme (Bs)

1.400 mq

Lidl Italia

Data di apertura

9 novembre 2023

Format e location

Lo store nasce da un progetto a consumo di suolo zero, che ha visto la riqualificazione di un’area dove in precedenza era presente un'acciaieria. Appartiene alla classe energetica A4.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 120 posti auto.

Addetti e casse

Nel team di lavoro entrano anche quattro addetti neo assunti.

PENNY.

Corso Italia 26

Busto Arsizio (Va)

900 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

9 novembre 2023

Format e location

Lo store si trova in un complesso edilizio con altre attività commerciali, in una delle arterie di collegamento principali della città.

Offerta

Anche in questo negozio saranno presenti tutti i reparti tipici dell'offerta: macelleria, gastronomia con il relativo punto caldo, l’angolo bake-off, pescheria e pasticceria fresca. Completa l'offerta il non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20.30; domenica 9-20. Nel parcheggio sono disponibili 70 posti auto.

Addetti e casse

In organico 14 collaboratori.