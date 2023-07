Sviluppo rete in Area 1 dal 14 al 21 luglio 2023

Conad Nord Ovest apre un supermercato a Saint Cristophe (Ao) mentre Cia-Conad punta sulla prossimità di Tuday Conad (ex Conad) a Milano

CONAD

Località Les Illes

Saint Cristophe (Ao)

1.500 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

13 luglio 2023

Format e location

Il supermercato è situato vicino all’aeroporto all’interno di nuovo edificio.

Offerta

Focus sui localismi con 800 item del territorio. In area freschi ortofrutta, pescheria, servita e a libero servizio, macelleria a libero servizio cib piatti ready to cook, gastronomia con cucina interna, pasticceria.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 200 posti auto e quattro aree per la ricarica di auto elettriche. Accetta buoni pasto.

Addetti e casse

Impiega 70 addetti di cui dieci neo assunti. In barriera sono attive sette casse tradizionali di cui quattro self e tre torrette di pagamento.

TUDAY CONAD

Via Venini 37

Milano

300 mq

Cia-Conad

Data di apertura

14 luglio 2023

Format e location

Cambio insegna per il punto di vendita Conad che viene uniformato al format di prossimità Tuday Conad, destinato a punti di vendita posizionati nelle aree ad alta densità dei centri abitati.

Offerta

Particolare focus sui piatti pronti e sui bisogni quotidiani con ampio spazio alla mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 7-21.30; domenica 8-20.

Addetti e casse

In organico conta otto persone.