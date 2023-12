Sviluppo rete in Area 1 dal 15 al 22 dicembre 2023

Doppia apertura per Aldi (Aldi Sud) in Lombardia con due discount a Milano e Muggiò (Mb). Anche Penny. opta per la regione dove inaugura uno store a Como

ALDI

Via Cenisio 11

Milano

650 mq

Aldi Sud

Data di apertura

14 dicembre 2023

Format e location

Il discount è stato realizzato nel locale che ospitava un'autorimessa.

Offerta

Come da tradizione, l'offerta propone prodotti per l'80% italiani tra cui 130 item in ortofrutta.

Servizi

Orario: luhn-sab 8-21; domenica 9-21.

Addetti e casse

Non disponibile.

ALDI

Via Giuseppe Mazzini

Muggiò (Mb)

700 mq

Aldi Sud

Data di apertura

14 dicembre 2023

Format e location

Lo store si trova ad angolo con via Beato Angelico. Il locale è certificato in classe eneregtica B.

Offerta

Come da consuetudine dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20.30. Dispone di 39 posti auto gratuiti.

Addetti e casse

Non disponibile.

PENNY.

Via Zara 19

Como

700 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

18 dicembre 2023

Format e location

Quinto discount in provincia di Como e 102esimo in Lombardia per l'insegna. Lo store è stato realizzato nel quartiere Tavernola.

Offerta

In linea con la consueta offerta, l'assortimento propone in area freschi macelleria servita, bake off, pasticceria e pesce fresco.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8-13 e 15-20. Nel parcheggio sono disponibili 50 posti auto.

Addetti e casse

Impiega 11 collaboratori.