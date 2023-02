Sviluppo rete in Area 1 dal 17 al 24 febbraio 2023

Conad Nord Ovest rinnova il punto di vendita Conad di Ovada (Al) mentre Lidl rafforza la presenza in Lombardia con uno store a Bovisio Masciago (Mb)

CONAD

Via Duchessa Galliera

Ovada (Al)

1.162 mq

Conad Nord Ovest

Data di apertura

14 febbraio 2023

Format e location

Dopo un breve periodo di chiusura, lo store riapre a insegna Conad e rispecchia la tipica formula dell’insegna. Ortofrutta in apertura, seguono macelleria, gastronomia con banco caldo e rosticceria.

Offerta

L’assortimento comprende referenze healthy e oltre 3.500 referenze di mdd.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-19.

Addetti e casse

In barriera quattro casse tradizionali e quattro self check-out. In organico 20 persone.

LIDL

Via Desio

Bovisio Masciago (Mb)

1.300 mq

Lidl Italia

Data di apertura

16 febbraio 2023

Format e location

Lo store si trova tra via Desio e via Fortuzzi. È in classe energetica A2.

Offerta

Dispone della tipica offerta dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8-21; domenica 8.30-20. Nel parcheggio sono disponibili 140 posti auto.

Addetti e casse

Sono state assunte 32 persone.