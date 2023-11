Sviluppo rete in Area 1 dal 17 al 24 novembre 2023

Md ristruttura il discount di Romano di Lombardia (Bg) e raddoppia la superficie di vendita. Invece, Penny. si rafforza a Torino con il decimo store in città

MD

Strada statale soncinese

Romano di Lombardia (Bg)

1.400 mq

Md

Data di apertura

16 novembre 2023

Format e location

Il discount che riapre completamente rinnovato con una superficie più che raddoppiata precedentemente sviluppata su un'area di circa 600 mq. Si articola su pianta rettangolare e su sette corsie.

Offerta

Come da tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-dom 8-21. Dotato di un parcheggio con 100 posti auto.

Addetti e casse

Sedici persone hanno trovato lavoro nello store, 6 neo assunte che vanno ad integrare le 12 precedentemente già impiegate nella vecchia struttura. In barriera sono attive cinque casse.

PENNY.

Corso Corsica 7

Torino

770 mq

Penny (Rewe)

Data di apertura

20 novembre 2023

Format e location

Decimo discount nel capoluogo piemontese. Ubicato nel quartiere Borgo Filadelfia, non lontano dagli ex Mercati Generali e dal Lingotto, il punto di vendita è stato sviluppato secondo un format studiato per il contesto cittadino.

Offerta

In area freschi prodotti di gastronomia, presente con banco servito, bake off, pasticceria e pescheria.

Servizi

Orario: lun-sab 8-20; domenica 8.30-13.30 e 15-20.

Addetti e casse

In organico nove collaboratori.