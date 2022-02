Sviluppo rete in Area 1 dal 18 al 25 febbraio 2022

ESSELUNGA

Viale Risorgimento

Fino Mornasco (Co)

4.500 mq

Esselunga

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il locale è certificato in classe energetica A e ripropone il format di ultima generazione dell'insegna. Ospita il Bar Atlantic e la parafarmacia.

OFFERTA

Conta un assortimento di più di 22.000 prodotti tra cui: frutta e verdura sfusa e confezionata (oltre 500 prodotti); pescheria con banco assistito (250 item); macelleria (250 tagli); gastronomia (oltre 200 ricette); l’enoteca (più di 800 etichette). Presente il marchio Elisenda.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-20. Tra i servizi: ritiro della spesa gratuito in negozio Clicca e Vai e l’ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica.

ADDETTI E CASSE

Sono 100 i neoassunti.

EUROSPIN

Via Checchi 39

Gallarate (Va)

Eurospin

DATA DI APERTURA

4 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio riapre dopo i lavori di ristrutturazione che lo hanno uniformato alla più recente formula dell'insegna.

OFFERTA

Come da tradizione propone food e non food con la presenza di freschi: ortofrutta in apertura, macelleria, pane confezionato e appena sfornato, pescheria, carne confezionata.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-20; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Non disponibile.

LIDL

Via Sempione 9/11

Olona (Mi)

1.000 mq

Lidl Italia

DATA DI APERTURA

17 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si trova all'interno del centro commerciale La Carbonaia. L'edificio è in classe energetica A2, frutto di un progetto di recupero di un’area abbandonata. Il locale è dotato di un impianto fotovoltaico da 68 kW.

OFFERTA

Un assortimento con una proposta completa che comprende anche item to go e freefrom.

SERVIZI

Orario: lun-sab 8-21.30; domenica 9-20.

ADDETTI E CASSE

Sono stati assunti 11 collaboratori.

TIGROS

Via Baldinucci

Milano

Tigros spa

DATA DI APERTURA

16 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Il negozio è ubicato ad angolo con via Maffucci, vicino alla stazione Milano Bovisa. In questo store per la prima volta l'insegna sperimenta un unico banco servito di macelleria e gastronomia.

OFFERTA

Offre un'ampia offerta di prodotti con focus sui freschi nei reparti di ortofrutta, panetteria-pasticceria, macelleria, gastronomia, pescheria oltre a una vasta scelta di prodotti confezionati.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-22; domenica 8.30-20.30. Lo store è dotato di un parcheggio sotterraneo con tre postazioni di ricarica per le automobili elettriche. In cassa è possibile pagare le bollette ed utilizzare i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, e i moderni metodi di pagamento come Satispay e Bancomat Pay. E’ inoltre attivo il servizio Tigros @Casa per la spesa online, con consegna gratis sopra i 90 euro fino a fine aprile 2022.

ADDETTI E CASSE

Si avvale di una squadra di lavoro formata da 37 persone.

U2 SUPERMERCATO

Via Alberto da Giussano

Albizzate (Va)

1.400 mq

Unes

DATA DI APERTURA

19 febbraio 2022

FORMAT E LOCATION

Si sviluppa su pianta rettangolare e segue il format dell'insegna. Sul perimetro panetteria e macelleria assistite, pasticceria, gastronomia, pescheria. Apre l'ortofrutta.

OFFERTA

Ampia proposta di food e non food per una spesa completa.

SERVIZI

Orario: lun-sab 7.30-21; domenica 8-21. Attivo ogni giorno uno speciale sconto del 10% sulla spesa riservato agli studenti universitari e, ogni mercoledì, a tutti i pensionati e over 65.

ADDETTI E CASSE

Dotato di sette casse più una click.U2 Ritira la spesa.