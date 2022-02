Si fortifica la presenza di Esselunga nel comasco. L'insegna torna a sviluppare le grandi superfici e realizza il superstore di Fino Mornasco, progettato dallo studio Nonis, esteso su un'area di 4.500 mq e certificato in classe energetica A. Il punto di vendita è ubicato in viale Risorgimento, nell’area precedentemente occupata dalla manifattura Colombo Industrie Tessili.

La rete Esselunga raggiunge con questa apertura 171 negozi. In provincia di Como oggi sono attivi cinque store.

Il punto di vendita

L'ambientazione richiama il format di ultima generazione con focus sui reparti freschi. L'assortimento conta oltre 22.000 prodotti tra cui frutta e verdura sfusa e

confezionata con un’offerta di oltre 500 prodotti; pescheria con banco assistito, con

oltre 250 prodotti freschi di alta qualità; macelleria con 250 tagli; gastronomia con

oltre 200 ricette; l’enoteca con più di 800 etichette e un sommelier per orientare i

clienti nella scelta; la gastronomia con banco assistito, così come la panetteria con

pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce.

Presente anche l'ormai consolidato marchio Elisenda, la linea di alta pasticceria ideata da

Esselunga in collaborazione con la famiglia Cerea del ristorante stellato Da Vittorio.

Anche in questo punto di vendita è presente il Bar Atlantic così come la parafarmacia.

Si potenzia con questa struttura anche la rete di profumerie EB Beauty dove sono disponibili vari servizi: make-up studio, nail studio, brow studio, skin studio ed hair studio.

I servizi

I consumatori potranno disporre del ritiro della spesa gratuito in negozio Clicca e Vai, dell'ecocompattatore per la raccolta e il riciclo delle bottiglie di plastica. Per velocizzare le operazioni di pagamento, sono state predisposte anche casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore.

Lo store è dotato di un parcheggio per oltre 900 autoveicoli.

La riqualificazione urbana

Di fronte all’ingresso autostradale della A9 Milano-Como, è stata realizzata una rotatoria per migliorare e rendere più sicura la viabilità lungo la strada provinciale (SP 27). Sono inoltre state realizzate due rotatorie e un tunnel sotto la ferrovia, su indicazione della Regione.