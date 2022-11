Sviluppo rete in Area 1 dal 18 al 25 novembre 2022

Bennet rinnova i punti di vendita di Como e Lentate sul Seveso (Mb) entrambi allineati agli standard attuali dell'insegna

BENNET

Via Asiago 2

Como

Bennet

Data di apertura

17 novembre 2022

Format e location

Lo store si trova al centro commerciale Lario e si estende su pianta rettangolare con ingresso sull'area promozionale. I lavori di restyling lo hanno uniformato al più moderno format dell'insegna. Completamente rinnovati nella disposizione e nell’organizzazione dei reparti, al centro del concept di Bennet si trova una vera e propria Piazza dei Freschi. Offerta

Ampia proposta alimentare e non alimentare in linea con la tradizione dell'insegna.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

Sedici le casse tradizionali a cui si aggiungono quelle self.

BENNET

Via Nazionale dei Giovi 249

Lentate sul Seveso (Mb)

Bennet

Data di apertura

17 novembre 2022

Format e location

Lo store, locomotiva alimentare del centro commerciale Lentate, si estende su pianta rettangolare e risponde dopo i lavori di ristrutturazione agli attuali standard della catena.

Offerta

Migliaia le referenze food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20.30; domenica 9-20.

Addetti e casse

In barriera sedici casse tradizionali oltre alle postazioni self.