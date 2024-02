Sviluppo rete in Area 1 dal 2 al 9 febbraio 2024

Il Gruppo 3A-Despar Nord Ovest inaugura un supermercato a Torino, in linea con il suo tipico format, dotato di banchi sia serviti che a libero servizio

DESPAR

Via Asiago 51F

Torino

Gruppo 3A -Despar Nordovest

Data di apertura

25 gennaio 2024

Format e location

Nono store in città per l'insegna che replica il suo tradizionale format.

Offerta

Offre una proposta sia servita con il banco gastronomia, panetteria e macelleria, sia take away insieme a una selezione di non food.

Servizi

Orario: lun-ven 8-13 e 15.30-19.30; sabato 8-19.30.

Addetti e casse

Dispone di due casse.