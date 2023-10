Sviluppo rete in Area 1 dal 20 al 27 ottobre 2023

Iperal si espande a Varedo (Mb) con un superstore in linea con il consueto format, realizzato in un'area industriale in disuso

IPERAL

Corso Milano

Varedo (Mb)

2.500 mq

Iperal Supermercati

Data di apertura

25 ottobre 2023

Format e location

Il superstore nasce in un locale industriale non più utilizzato, riportato a nuova luce con un intervento di bonifica e recupero.

Offerta

In assortimento, oltre a un'ampia offerta di prodotti freschi e freschissimi, anche 300 item della linea Fatti da noi, insieme a referenze in linea con la tradizione dell'insegna, sia food che non food.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Nel parcheggio sono disponibili 250 posti auto.

Addetti e casse

Oltre 100 gli addetti in organico di cui 54 neoassunti.