Sviluppo rete in Area 1 dal 22 al 29 marzo 2024

Doppio opening per Unes che sta proseguendo l'attività di rebranding della sua rete sotto unica insegna. Rientrano in questa logica i supermercati di Garbagnate (Mi) e Moncalvo (At)

UNES

Via Peloritana 96

Grabagnate (Mi)

Unes

Data di apertura

21 marzo 2024

Format e location

Continua il progetto di rebranding della rete Unes. Questo store è stato uniformato alla rinnovata veste grafica e da un restyling degli spazi, con nuovi reparti surgelati e freschi, e reparti serviti.

Offerta

In linea con la tipica offerta.

Servizi

Orario: lun-dom 8-20. Sconto tutti i giorni del 10% riservato a pensionati e over 65, oltre

alla possibilità di pagare i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.

Addetti e casse

Non disponibile.

UNES

Strada Vallescura 1

Moncalvo (At)

Unes

Data di apertura

21 marzo 2024

Format e location

Anche in questo caso si tratta di un’operazione di rebranding.

Offerta

Fedele al consueto assortimento.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-13 e 15-19.30.

Addetti e casse

Non disponibile.