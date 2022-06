Sviluppo rete in Area 1 dal 24 giugno all’1 luglio 2022

Avanza l'offerta discount in più aree geografiche. Eurospin si consolida in Lombardia con due aperture a Oggiono (Lc) e a Olgiate Molgora (Lc). Cresce anche Dpiù (Selex) a Carpignano Sesia (No)

DPIU'

Via Torino 48

Carpignano Sesia (No)

Maxi Di srl (Selex)

Data di apertura

22 giugno 2022

Format e location

Il punto di vendita si allinea all'immagine dell'insegna con reparti a libero servizio sul perimetro, spazio al non food e aree dedicate alle offert ben evidenziate dalla comunicazione interna.

Offerta

Proposta food e non food con focus sui freschi.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30; domenica 9-13.

Addetti e casse

Non disponibile.

EUROSPIN

Viale Europa

Oggiono (Lc)

Eurospin

Data di apertura

23 giugno 2022

Format e location

L'ortofrutta apre l'area freschi, seguono macelleria, pane e carne a libero servizio, pescheria.

Offerta

Proposta completa, nel segno della convenienza, sia alimentare che non alimentare.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-19.

Addetti e casse

Non disponibile.

EUROSPIN

Via Nazionale

Olgiate Molgora (Lc)

Eurospin

Data di apertura

23 giugno 2022

Format e location

Il discount si uniforma al format dell'insegna con area freschi in apertura: ortofrutta, pescheria e pane e carne a libero servizio.

Offerta

Completa offerta di referenze food e non food.

Servizi

Orario: lun-sab 8.30-20; domenica 8.30-19.

Addetti e casse

Non disponibile.